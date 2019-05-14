أقطاب الشارع الرياضي: منصور بن زايد حوّل «السيتي» إلى قصة نجاح خالدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق مانشستر سيتي الإنجليزي لقب الدوري الإنجليزي بعد منافسة شرسة طوال الموسم، ليحتفظ باللقب للموسم الثاني على التوالي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جواردويولا.

وأضاف السيتي لقباً جديداً إلى خزائنه، وينتظر لقباً آخر يوم السبت عندما يقابل واتفورد في نهائي كأس إنجلترا، ويعود الفضل في ذلك إلى رعاية واهتمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الذي آلت إليه ملكية النادي منذ عام 2008، ومنذ ذلك التاريخ ظل النادي يحقق الإنجاز تلو الإنجاز في كل المجالات، ولتبدأ رحلة من النجاحات والإنجازات التي تعززها لغة الأرقام.

تعودت جماهير مان سيتي على الإنجازات في ظل رؤية سموه الثاقبة التي يطبقها مجلس إدارة النادي برئاسة خلدون المبارك، ويتطلع عشاق السيتي إلى الفوز بدوري الأبطال في الموسم المقبل بعد الخروج في الموسم الحالي، والذي عوضه الحصول على لقب البرميرليج، وأجمع رياضيون تحدثوا ل «الخليج الرياضي» عن الإنجاز، أن رؤية سموه ودعمه اللامحدود ورعايته وراء الإنجازات التي ظل يحققها النادي في الفترة الأخيرة، مبينين أن السيتي أصبح رقماً صعباً في كرة القدم الإنجليزية والأوروبية، وأصبح منافساً بقوة على كل البطولات المحلية في إنجلترا، وكذلك الأوروبية.