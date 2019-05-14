شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح بطولة النادي السوداني والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتواصل اليوم مباريات بطولة النادي السوداني الرمضانية لكرة القدم التي تقام برعاية شركة «سوكر سيرفز برشلونة» على ملاعب نادي الرمس بمباراتين بين فريقي نجوم الجالية السودانية «أ» برأس الخيمة مع الجودة، بينما يلتقي نجوم الجالية السودانية «ب» برأس الخيمة مع رمادا عجمان.
وشهد الافتتاح فوز فريق نجوم الشارقة على الجالية السودانية برباعية نظيفة حملت توقيع اللاعب المتألق محمد حوده بحضور كرم البلوشي، وفيصل العجب نجم المنتخب السوداني السابق ونادي المريخ وأعضاء اللجنة المنظمة.
ودشن كرم البلوشي وفيصل العجب البطولة بضربة البداية وسط عاصفة من التصفيق إيذاناً بانطلاق المنافسة التي تشهد مشاركة 6 فرق للمنافسة على الجوائز .
وشهدت المواجهة الثانية تعادل نجوم الجالية السودانية برأس الخيمة مع فريق الجالية السودانية عجمان .
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