3 ميداليات للإمارات في افتتاح مونديال الدراجات المائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أهدى فريق أبوظبي للدراجات المائية، الألقاب والتميز لرياضة الإمارات، وذلك عبر التفوق الساحق في الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للدراجات المائية والتي أقيمت في مدينة بورتيماو البرتغالية قبل يومين، وحصد اللقب في فئة الحركات الاستعراضية البطل الإمارات راشد الملا عضو فريق أبوظبي، بعد أن قدم الفاصل الاستعراضي الأجمل بين كافة المشاركين، ووصل للعلامة الكاملة في نهاية الجولة الأولى، في حين حل بطل الإمارات راشد الطاير نجم أبوظبي في المركز الأول، وحصد اللقب في فئة جالس محترفين إحدى أقوى فئات البطولة، وجاءت المفاجأة بإحراز البطل الإماراتي الواعد راشد سالم المركز الثاني ووصافة بطولة العالم في فئة الناشئين والتي تقام لجولة واحدة فقط لهذه الفئة، وهو أحدث الوجوه المنضمة إلى فريق أبوظبي وأحد المواهب الصاعدة التي يقدمها الفريق من خلال مشوار البحث عن المواهب الإماراتية والأسماء اللامعة في عالم الرياضات البحرية.

وكانت المشاركة قد بدأت مع المرحلة الأولى من البطولة، ثم اختتمت مع المرحلة الثانية من المنافسة؛ حيث شارك في فئة جالس محترفين، 23 متسابقاً تصدر من خلالها راشد الطاير المرحلة الثانية، وتصدر الترتيب العام للبطولة برصيد 47 نقطة مع نهاية الجولة وبين العديد من المرشحين وبقوة لنيل اللقب؛ حيث حافظ على مستواه طوال دورات السباق كي يتوج بلقب الفئة في الختام، في حين تفوق راشد الملا في فئة الحركات الاستعراضية، كي يقدم الاستعراض الأفضل بين المشاركين الثمانية خاصة وأنه العربي الوحيد المشارك؛ حيث وصل للنقطة رقم 50 في أول جولة وكي تكون بداية قوية لحامل اللقب في المنافسة خاصة وأنه قد توج للمرة الأولى في الموسم الماضي بلقب العالم عن فئة الاستعراض، وكان الأداء الممتع والراقي مع الظهور الأول والحضور للبطل الواعد الناشئ راشد سالم والذي حقق المركز الثاني والوصافة في فئة الناشئين جي بي 3.2، وفي أول مشاركة لبطل الفريق الأحدث بين كافة المنضمين وهي الفئة التي تقام لمرة واحدة في الموسم، ليكون ثاني العالم في هذه الفئة، كي يرفع علم الإمارات وبقوة في أول جولة من البطولة على منصة التتويج.

من ناحيته وجه سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، التهنئة بالفوز إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة النادي حيث أكد أن إبداع الأبطال وتفوقهم في أول جولة من البطولة، يعود الفضل من خلاله بعد الله سبحانه إلى متابعة ودعم سموه الدائم للفريق والحرص على أن يتم تطعيم الفريق بأفضل المواهب وأصحاب الخبرات والكفاءة، وقال: «يعد فريق أبوظبي هو الفريق الوحيد الذي يشارك بأكثر من فئة في الجولة الأولى من البطولة وبسواعد إماراتية، والمفاجأة الجميلة هي أن راشد سالم والذي شارك من خلال البطولة بهدف اكتساب الخبرة قد تفوق وحلّ في المركز الثاني في أول ظهور عالمي له».

وأكد الرميثي أن موجة أبوظبي أضحت هي الأعلى عالمياً في القوت الحالي وأن فريق أبوظبي قد قدم الدعم لراشد الناشئ، كي يظهر في المنافسة ويكون أحد الأسماء الجديدة باسم الفريق ولكن تفوق البطل وموهبته قادته إلى أن يكون ثاني العالم في فئة الناشئين.