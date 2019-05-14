إعلان انتقال هازار إلى الريال بعد نهائي «يوروبا ليغ»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت صحيفة «ليكيب» الرياضية الفرنسية، أمس الاثنين، أن ناديي ريال مدريد الإسباني وتشلسي الإنجليزي اتفقا على انتقال نجم الثاني البلجيكي إدين هازار إلى صفوف الأول، على أن يعلن ذلك بعد المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) المقررة في ال 29 من أيار/ مايو الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة الصفقة تقارب 100 مليون يورو، وهو ما يجعل الدولي البلجيكي اللاعب الأغلى الذي يتعاقد معه النادي الملكي في تاريخه، متفوقاً على الويلزي غاريث بايل (99.7 مليون يورو) والبرتغالي كريستيانو رونالدو (94 مليون يورو) الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق بين الناديين من جهة، وبين النادي الملكي واللاعب البالغ 28 عاماً من جهة أخرى، «تم التوصل إليه قبل أسابيع»، ولم يتبقَّ «سوى تحديد الإعلان الرسمي عن هذا الانتقال».