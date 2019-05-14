جوارديولا: الفوز يمنحنا طاقة كبيرة ويجعلنا ندمن الانتصارات

أكمل لاعبو مانشستر سيتي احتفالهم باللقب في غرفة ملابس ملعب برايتون بحضور المطرب نويل جالاجر، مشجع سيتي الكبير، الذي غنى مع اللاعبين والتقط صوراً معهم. وعاد لاعبو مانشستر سيتي والكادر على متن 3 طائرات مساء الأحد لملعب الاتحاد حيث تجمع آلاف المشجعين للاحتفال معهم بلقب الدوري الممتاز واستمرت الاحتفالات لوقت متأخر من الليل واعترف المدرب الإسباني بيب جوارديولا بأن الفوز بهذا اللقب للعام الثاني على التوالي كان أصعب مهمة في مسيرته وقال: «كان أصعب فوز بسبب نوعية لاعبي ليفربول، جمعنا 100 نقطة الموسم الماضي وتوجب علينا جمع 98 نقطة هذا الموسم. الفوز باللقب يمنحك طاقة كبيرة ويجعلك تدمن الفوز. الفاصل بين الفشل والنجاح رفيع جداً وهذا هو واقع المنافسة على أعلى مستوى».

وتابع جوارديولا الذي رقص أمام مشجعي سيتي في استاد الاتحاد: «كل موسم تصبح المنافسة أصعب ولهذا يجب الانتباه لأدق التفاصيل. لماذا يشك اللاعبون بما يفعلونه كل يوم في التمرينات ؟ إنهم يتبعوني. أكبر خطأ يمكن أن يقع فيه الفريق معي هو الاعتقاد بأننا مميزون وفوق الخسارة. على اللاعبين الاستعداد لكل مباراة كل 3 أيام وتقبل التحدي وأنا أعدكم بالعودة أقوى الموسم المقبل. ليفربول لم يفز بأي لقب في ال4 سنوات الماضية وكذلك حال مانشستر يونايتد، واحد من أعظم الفرق في إنجلترا ونحن رغم علمنا بأننا حصدنا 4 أو 5 ألقاب في موسمين ندرك جيداً أن من الممكن عدم حصولنا على لقب في ال5 سنوات التالية. ليفربول سيحافظ على مستواه وستكون الفرق الأخرى مثل اليونايتد وتشيلسي وتوتنهام وأرسنال أقوى لأن أفضل المدربين هنا في إنجلترا يقودون لاعبين مذهلين خصوصاً فيما يخص المنافسة على اللقب هذا الموسم، ليفربول كان مدهشاً هذا الموسم لأننا رفعنا سقف التحدي الموسم الماضي ب 100 نقطة».

كومباني يتفق مع مدربه

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أيد الكابتن البلجيكي فنسنت كومباني ما ذهب إليه مدربه وقال: «كان هذا اللقب الأكثر صعوبة واستنزافاً، اللقب الأول في 2012 حدث في اللحظة الأخيرة لكن هذا اللقب تطلب الحرص على الفوز في كل مباراة. هزمنا في طريقنا لحصده واحداً من أفضل الفرق في تاريخ إنجلترا حتى الآن، ليفربول لم يكن يستحق أن يخسر اللقب وأقول هذا ليس شماتة فيه بل تقديراً لما قدمه الفريق طوال الموسم. منذ أول اجتماع قبل الموسم قال لنا المدرب إن علينا المحافظة على اللقب، بيب فعلها سابقاً وشعرت بأن بمقدورنا فعلها لأول مرة، إنه قدوة». وعلق رحيم سترلينج: «المدرب يركز دائماً على القوة الذهنية والفوز مهما كلف الأمر. طريقة فوزنا في المباريات تعود إليه وأشعر بالسعادة لأننا نلعب تحت جناحه وهذا هو تماماً ما كنت أرغب فيه منذ انتقالي للفريق، الفوز بالألقاب وسعيد بميداليتي الثانية». وعن سر النجاح قال سترلينج: «هناك أكثر من لاعب لنفس الموقع كي لا يشعر أي لاعب بالاسترخاء. كل واحد يحصل على فرصة ومحرز حصل على فرصته أمام برايتون وكنت أعلم أنه سيسجل».

جوانب الضعف

ضحك جوارديولا عندما سئل عن جوانب الضعف في فريقه وقال ممازحاً: «أنا أطولهم قامة وعندما تتعقد الأمور أذهب للصلاة والدعاء لهم». جوارديولا ورث عرش فيرجسون في مدينة مانشستر فهو أول مدرب بعد الأسطورة الاسكتلندية يحافظ على اللقب موسمين على التوالي معادلاً رقم سيتي القياسي في عدد الانتصارات (32 فوزاً في الموسم الواحد) ويعلق: «يسترخي البشر عادة بعد الانتصار وأنا لم أتوقع الحصول على 98 نقطة هذا الموسم».

ظل المدرب الإسباني يضع الخطط قبل الموسم حتى عندما كان معظم لاعبيه في إجازة عقب انتهاء مونديال روسيا وأول الملتحقين به كان البرتغالي بيرناردو سيلفا وبالفعل تألق لاعب الوسط وعلق المرشح لنيل جائزة أفضل لاعب في الفريق للعام: «لم نعتقد بعد فوزنا الموسم الماضي باللقب أن الفوز به مجدداً ممكن والآن نشعر بحماس كبير لحصد لقب السبت المقبل كي نكون أول فريق يحصد الثلاثية المحلية. كان موسماً مذهلاً رغم غضبنا من الخروج من المسابقة الأوروبية وهذا طبيعي. لقبان حتى الآن ونأمل حصد الثالث. كرة القدم في إنجلترا قوية جداً من الناحية البدنية ومن الصعب جداً تشكيل خطوط دفاعية كما فعلنا في الموسمين الأخيرين».