هيثم القاسمي يفتتح النسخة الثالثة لبطولة كلباء الرمضانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، بطولة كلباء الرمضانية الثالثة لسباعيات كرة القدم. وشهد حفل الافتتاح سالم محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة والثروة الحيوانية، وجاسم بو صيم مدير الديوان الأميري بكلباء، والمهندس عبدالرحمن النقبي مدير بلدية مدينة كلباء، ومحمد عبدالله الزعابي عضو المجلس الوطني السابق، ومديرو الدوائر الحكومية في المدينة، وعلي خصيف لاعب منتخب الإمارات ونادي الجزيرة، وعدد من المسؤولين،وأسفرت نتائج مباريات اليوم الأول التي أعقبت مراسم الافتتاح عن فوز فريق السيليساو بقيادة المدرب عيسى بوصيم على فريق التضامن، وتعادل فريقي الفجيرة آسيا للطاقة وفريق سعود بالحاج للمحاماة 1-1.

ألقى رئيس اللجنة المنظمة عبدالرحمن إبراهيم الدرمكي كلمة الافتتاح، وحرص على توجيه الشكر والعرفان إلى الشيخ هيثم بن صقر القاسمي. وقال: «سعادتنا كبيرة بانطلاقة النسخة الثالثة، وسعادتنا أكبر بالرعاية المميزة والاهتمام المتواصل بهذه البطولة من الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، والتي استقطبت 10 فرق ».

وتوجه علي خصيف كابتن الإمارات ونادي الجزيرة بالشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة على دعوته لحضور مراسم افتتاح البطولة. وأشاد بجهود ودعم الشيخ هيثم بن صقر القاسمي .