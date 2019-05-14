مركز العين يتوج بلقب الملاكمة في بطولة زايد الرياضية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

حصد مركز العين لقب بطولة الملاكمة في النسخة 23 من بطولة زايد الرياضية، التي ينظمها نادي ضباط القوات المسلحة، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وحل نادي أبوظبي في المركز الثاني، وذلك في ختام المنافسات أمس الأول بالخيمة الرياضية في نادي ضباط القوات المسلحة.

وتوج الأبطال الفائزين في مراسم الختام، أنس ناصر العتيبة رئيس الاتحاد الآسيوي والإماراتي للملاكمة، بحضور عبدالله الزعابي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، وسط سعادة وحفاوة الجمهور الحاضر في الخيمة.

ونال الملاكم عبدالله الفضل من منتخب البحرين، لقب أفضل لاعب في البطولة، وتوج بذهبية وزن تحت 69 كجم وجاء الاختيار من اللجنة الفنية للبطولة، كما فاز الحكم عبدالله ناجي بلقب أفضل حكم في البطولة.

وأعرب اللاعب عبدالله الفضل عن سعادته للفوز بلقب أفضل لاعب في البطولة والميدالية الذهبية، مؤكداً قوة المنافسة ومشيراً إلى أن منتخب بلاده حقق استفادة كبيرة من المشاركة في الحدث الرياضي الكبير.

وبدورها قالت فهيمة فلكناز من مركز رويال جت دبي، الفائزة بذهبية 51 كجم هذه مشاركتي في البطولة لأول مرة وسعيدة بتحقيق الذهبية، مشيرة إلى أنها حصدت عدة مكاسب على مستوى تطوير قدراتها البدنية والذهنية عقب ممارستها للملاكمة، وترى أن ملاكمة السيدات في الإمارات ينتظرها مستقبل واعد.

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وأكد عبدالله الزعابي، عضو مجلس إدارة اتحاد الملاكمة، أن الاتحاد حريص على المشاركة في بطولة زايد الرياضية وهذا الارتباط مستمر منذ سنوات، وقال: «كنا في أتم الجاهزية للبطولة لأن الاتحاد لديه عمل مؤسس على مستوى الأجهزة الفنية والإدارية، وكانت لدينا ثقة كبيرة في إقامة بطولة ناجحة على المستويات كافة».

وعن المشاركة الأولى والواعدة للسيدات في البطولة، قال: «ظهور فئة السيدات في الحدث يؤكد أن الاتحاد يسير في طريق بناء قاعدة على مستوى جميع الفئات وملاكمات الإمارات شاركن بنجاح في بطولة تايلاند الأخيرة ولدينا خطط واعدة لتجهيز منتخب للسيدات بالتعاون مع المراكز والمدربين واقامة المعسكرات».

من جانبه وصف سلطان الحرمي، نائب رئيس اللجنة الفنية، البطولة بالمبهرة من حيث الأداء وظهورعدد من المواهب الواعدة على مستوى الرجال والسيدات وقال: «المشاركون قدموا أداء فنياً راقياً وحصلوا على احتكاك وخبرة لوجود مدارس مختلفة».

وأشاد الحرمي بالمستويات المميزة للسيدات في البطولة وقال: «لدينا عنصر نسائي مميز ومستواهم فوق المتوسط وهناك تطور من بطولة لأخرى وفي القريب العاجل سنرى مشاركاتهم عالمياً عقب أن شاركوا قارياً بنجاح».

وتأهلت 22 رامية في منافسات بطولة زايد الرياضية للرماية التي تقام بنادي كراكار في نادي ضباط القوات المسلحة من أصل 25 رامية إلى الدور الثاني الذي يقام الأسبوع القادم لمسافة 15 متراً، ويعتبر هذا الدور بمثابة نصف نهائي للمنافسات الذي يؤهل للدور النهائى لمسافة 20 متراً، والمتأهلات هن هند محمد الجنيبي وأمل أحمد الهاملي وشرينا علي البلوشي وميثاء محمد وهنادي النقبي وهدى السعيد الظاهري ومهرة أحمد التميمي وفاطمة أحمد علي وعائشة محمد عبدالله وحصة ناصر المنصوري وفاطمة محمد اليماحي ونيهاد محمد وهيبة عباس وفاطمة محمد وفاطمة محمد سعيد ومنى الزعابي ونورة بروك المنهالي وحصة عصام العجمي وحميدة المنهالي وإيمان مكتوم المزروعي وآمنة سعيد الزعابي وريما ناصر العتيبة.

وعلى مستوى منافسات الرجال تأهل 22 رامياً أيضاً من أصل 25 إلى الدور الثاني، وهم علي غانم القبيسي ومحمد مبارك البريكي ومحمد راشد الكعبي وحميد عبدالله المزروعي وسلطان سيف المنصوري وخالد حمد المنهالي وموريس كورجس وسلطان حميد المنصوري وعلي مبارك عمر وسلطان محمد الملا وزايد خميس القبيسي وحميد زايد المهيري وأحمد جاسم الحوسني ومحمد سعيد الأميري وياسر سالم الأميري وعوض محمد المرر وأحمد صالح سعيد وسعيد عبدالله المرزوقي وحسن الكربي وخدومة سعيد النعيمي وأحمد صالح الهاشمي ومحمد علي المزروعي.

وضرب فريق بني ياس موعداً مع «أفوك إيلايت» في نهائي منافسات الكرة الطائرة للرجال، بعد أن أطاح مساء أمس الأول بفريق «بيج مارت» بثلاثة أشواط لواحد فيما تفوق «أفوك إيلايت» على فريق دائرة قضاء أبوظبي بشوطين دون رد.