المفاجأة يواجه «دبي 2021» في نهائي طائرة دورة ند الشبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

يلتقي مساء اليوم بمجمع ند الشبا الرياضي، فريقا «المفاجأة» و«دبي 2021» في نهائي منافسات بطولة الكرة الطائرة، ضمن فعاليات النسخة السابعة لدورة ند الشبا الرياضية التي تقام برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمها مجلس دبي الرياضي تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتعد الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في شهر رمضان الفضيل من ناحية أعداد الرياضيين المشاركين وتنوع الألعاب المدرجة فيها.

وضمن «المفاجأة» تأهله على حساب «بن ثاني» بعد الفوز بنتيجة 3-2 في مباراة مثيرة، انتهت أشواطها 25-16 و23-25 و25-21 و19-25 و8-15، وفي المباراة الثانية، حسم «دبي 2021» تأهله على حساب «فهود زعبيل» بنتيجة 3-2 بواقع 25-18 و25-16 و18-25 و20-25 و8-15.

على خط آخر، قامت اللجنة المنظمة بتتويج الفرق الحاصلة على المراكز الأولى في الجولة الأولى لمنافسات تحدي ناس الليلي، وذلك بعد اعتماد النتائج بصورة رسمية من اللجنة الفنية.

وقام حسن المزروعي مدير الدورة وعادل البناي رئيس اللجنة الفنية للدورة، بتتويج الفرق في فئتي الرجال والسيدات، حيث شهدت فئة الرجال حصول فريق بلدية دبي على المركز الأول، وجاء بالمركز الثاني فريق الفجيرة تشالينج، وبالمركز الثالث فريق ديزرت شيلد.

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وعلى صعيد السيدات، نال المركز الأول فريق «يونايتد جيرلز أوف ذا وورلد»، وبالمركز الثاني فريق «بايس 3+1»، وجاء بالمركز الثالث فريق «فيتنس دبي».

وتأهل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة وفريق «أند ون» إلى المباراة النهائية لبطولة السلة 3×3 للسيدات والتي ستقام غداً الأربعاء بملاعب حي دبي للتصميم، وجاء تأهل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة بعد فوزه في الدور قبل النهائي على فريق سوس إيسترن تيم 14-6، فيما تأهل فريق «أند ون» بعد فوزه على فريق شيفروليه 15-7، فيما تأهل فريق بروكلين نتس للمباراة النهائية لمسابقة الناشئات، بعد فوزه هوبرز 3-2، ليلتقي مع فريق كواترو بليرز الذي نجح في الفوز على فريق جام 6-4.

ويسدل الستار عن منافسات البطولة غداً بإقامة 4 نهائيات للرجال والناشئين والسيدات والناشئات، وقد تحدد مساء أمس أطراف المباراة النهائية للرجال والناشئين في التصفيات الأخيرة والدور نصف النهائي.

وتأهل محمد المازمي لاعب نادي الشارقة، وسيف أحمد لاعب مركز دبي للمبارزة إلى نهائي بطولة المبارزة التي أقيمت تصفياتها في نادي شباب الأهلي دبي، وذلك في منافسات سلاح الإيبيه محلي للرجال، وكان المازمي قد فاز على سالم خميس في دور ال16، وعلى عبد الرحمن حفور في دور ال8، وفاز على حمد الجلاف في نصف النهائي في مباراة صعبة انتهت بنتيجة 15-14، فيما جاء تأهل سيف أحمد بعد فوزه على ساري المنصوري في دور ال16 وعلى عبدالله الحمادي في دور ال8، وتغلب على خليفة الزرعوني في نصف النهائي، ويلتقي في مباراة تحديد المركز الثالث كل من حمد الجلاف وخليفة الزرعوني.

وتدخل بطولة السلة للكراسي المتحركة المقامة حالياً بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم يومها الثاني حيث يقام اليوم 4 مباريات، فريق صحة دبي مع هيئة الطرق والنيابة العامة مع البستان في المجموعة الثانية فيما يلتقي في المجموعة الأولى الأنصاري للصرافة مع دبي لأصحاب الهمم وبلدية دبي مع دناتا، ويلتقي في الجولة الثالثة غداً دبي لأصحاب الهمم مع دناتا وبلدية دبي مع ديوا ضمن المجموعة الأولى وهيئة الطرق مع البستان والنيابة العامة مع دبي لخدمات الإسعاف.