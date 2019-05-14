منافسات قوية في بطولة الموهوبين لكرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيمت على ملاعب معهد التكنولوجيا التطبيقية بدبي، مباريات اليوم الثاني لبطولة أكاديمية الموهوبين لكرة القدم، وفاز فريق البرازيل على فريق إيطاليا 4-3، وفي منافسات الناشئين فاز فريق الأرجنتين على ألمانيا 5-0، فيما فاز فريق فرنسا على فريق هولندا 3-1. وفي مباريات الشباب فاز فريق البرازيل على إيطاليا 2-1، وفي المباراة الثانية فازت الأرجنتين على ألمانيا 2-1 وتعادل فريقا فرنسا وهولندا 2-2.

وحصل على جوائز أفضل لاعب في بطولة الناشئين كل من عمر عبد الجواد وعبد الكريم محمد وحمزة سامح وفي بطولة الشباب حصل على جائزة أفضل لاعب كل من سلطان خالد ومحمد ايمن وإبراهيم وليد.

وتقدم أحمد مصطفى رئيس اللجنة المنظمة بالشكر إلى الحضور الكريم من أولياء الأمور، كما شكر سلسلة مطاعم حدوتة مصرية على الرعاية المميزة لللاعبين هذا العام.