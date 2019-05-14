الشرطة و«الفهود» يتعادلان في ثالث أيام «الشارقة الرياضية»

قدم فريقا شرطة الشارقة وفهود زعبيل، مستوى باهراً وعرضاً قوياً في المباراة الرابعة والأخيرة التي كانت مسك ختام مباريات ثالث أيام بطولة الشارقة الرياضية لكرة قدم الصالات، وانتهت المواجهة بالتعادل 1-1 وهي نتيجة عادلة قياساً بما قدمه الفريقان، وتقدم حضور المباراة اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، واللجنة المنظمة متمثلة في الزميلين المخرجين عامر الغيثي وعتيق محمد.

جاء هدفا اللقاء بتوقيع المحترفين ديفيد ادواردو وجوناثان لويس، وتتواصل هذه الأيام بصالة نادي الشارقة بالحزانة في نسختها الرابعة برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وجاءت مواجهة القمة مميزة من كل النواحي حيث اتسمت بالندية والإثارة منذ الثانية الأولى وحتى النهاية، واستمتع الجمهور الذي تابع المباراة المثيرة والتي اعتبرها بمثابة «نهائي مبكر»، وأكد أنه إذا لعب الفريقان بهذا المستوى في جميع المباريات سيصلان إلى المباراة النهائية.

وضمن مباريات المجموعة الثانية، فاز الإمبراطور على فريق البحري 3-1 في المباراة الأولى ليصبح الإمبراطور أول المتأهلين إلى ربع النهائي، وتبادل تسجيل أهداف الإمبراطور الكازاخستاني اورازوف بيرشيان «هدفين» وخالد بلهول وسجل للبحري حميد ناصر، ويعتبر فريق الإمبراطور المدعوم بنجوم نادي قيراط الكازاخستاني من الفرق المرشحة للمنافسة بقوة وسيكون نداً قوياً للشرطة وفهود زعبيل.

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وفاز فريق «أي بي ال» على الوحدان الذي يضم في صفوفه 3 لاعبين من ذوي الاحتياجات السمعية كأول تجربة من نوعها في مثل هذه البطولات، وسجل اللاعبان لوكاس جوستافو هدفين وفلافيو فريج الذي يعد أول لاعب أمريكي يلعب في بطولة الشارقة الرمضانية للموسم الثاني على التوالي، وأضاف اللاعب فيريرا ماتيوس 3 أهداف في الشوط الثاني لينتهي اللقاء 7-صفر لمصلحة فريق أي بي ال.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق خورفكان على الشباب 9-1 ليودع الشباب المنافسة مبكراً وتبادل تسجيل أهداف خورفكان كل من أحمد جاسم الحمادي الذي سجل الهاتريك وعادل الزوثاني «هدفين» وعارف علي مراد «هدفين» وعصام علاء هدفين وسجل هدف فريق الشباب جلال سعيد.

وتشهد ساحة البطولة اليوم مواجهات مثيرة ضمن منافسات المجموعات الأربعة حيث يجتمع كلّ من الوحدان والحمرية عند الساعة 10 مساءً، فيما يتواجه كلّ من خورفكان وسبورت فور أوول عند الساعة 11:05، وفهود الزعبيل ضد المفاجأة عند الساعة 12:10 مساءً وأخيراً البحري ضد فريق «أي جي 90» عند الساعة 1:15 ليلاً في لقاءات تكشف عن مصير المتأهلين إلى المراحل المقبلة من المنافسات.