ديتمار هامان: ليفربول قدم موسماً مميزاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد اللاعب الألماني الدولي السابق ديتمار هامان بالموسم المثير الذي قدمه ناديه القديم ليفربول الإنجليزي، رغم إخفاق الفريق بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب في التتويج بلقب بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال هامان: إذا حصدت 97 من أصل 114 نقطة محتملة وخسرت مرة واحدة فهذا أمر مثير، تشعر بمرارة عندما تحل ثانيا، ولكن مانشستر سيتي كان منافسا استثنائيا.

وأضاف هامان الذي لعب لصالح ليفربول ومانشستر سيتي أيضا، قائلا: كلاهما يستحق اللقب.

واستطرد اللاعب الألماني السابق«45 عاما»، قائلاً: إنه أمر مؤلم أن يفرط ليفربول في ميزة التقدم بفارق سبع نقاط ولكن أمام سلسلة الانتصارات المتتالية لمانشستر سيتي ليس هناك الكثير لتقوم به.