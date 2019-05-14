انطلاق بطولة «وحش البيس والفيفا» بمشاركة 200 لاعب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان بطولة البلاي ستيشن «وحش البيس والفيفا» التي تستضيفها قاعة استاد هزاع بن زايد بمشاركة كبيرة من مختلف شرائح المجتمع، حيث أقيم حفل رائع بحضور راعي الحفل والبطولة، وعدد كبير من اللاعبين والجمهور ووسائل الإعلام المختلفة.

وتقام البطولة في نسختها الخامسة تحت شعار «التسامح منهج حياة» بمشاركة 100 لاعب في لعبة الفيفا، و50 لاعباً في لعبة وحش البيس، و40 لاعباً من أصحاب الهمم من جمعية الإمارات للصم، وتخلل حفل الافتتاح فقرات تراثية وشعرية تجاوب معها الحضور كثيراً.

وأكد راعي البطولة سعادته برعاية بطولات الألعاب الإلكترونية، لما لها من فوائد جمة في خدمة المجتمع تحت شعارات عام التسامح والروح الرياضية، وأعلن انطلاق البطولة بمباراة استعراضية بين اللاعبين عمر الهاشمي بطل النسخة السابقة، وسهيل العامري.

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وأضاف: «أبارك للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات بمناسبة الشهر الفضيل، وأتشرف اليوم بوجودي في معية الشباب الطيب من أجل افتتاح هذه البطولة الرائعة، وأتمنى لجميع المشاركين والجمهور قضاء أروع الأوقات في تنافس شريف بخوض هذه الرياضة المهمة».

وأردف: «لا بد من التذكير بقيم التسامح في مجتمعنا، والرياضة دوماً إحدى أهم وسائل الترويج لقيم التسامح والدمج، ورياضة الألعاب الإلكترونية أصبحت جزءاً مهماً من الممارسة المجتمعية للصغار والكبار، لذلك علينا أن نستثمرها بصفتها رياضة تعزز المشاعر الإيجابية، وتحفز عقول وقلوب ممارسيها لما فيه الخير دوماً».

وأكد رئيس البطولة مكي التاج اكتمال تحضيراتهم لانطلاق البطولة، وأضاف: «أكملنا تحضيراتنا لتأتي البطولة بصورة رائعة تلبي طموحات المشاركين، وسعيدون بمشاركة اللاعبين أصحاب الهمم المشاركين من جمعية الإمارات للصم، وكان قرارنا بأن تكون مشاركتهم مجانية لتعزيز قيم الدمج والتسامح في المجتمع».