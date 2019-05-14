الدوسري: نموذج احترافي ناجح برؤية إماراتية

أكد عبدالمحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، أن احتفاظ مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي يأتي نتاجاً لدعم مالكه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، الذي وفر للفريق كل عوامل الاستقرار الإداري والفني، ليصل إلى القمة، ويتربع على عرش الدوري الأقوى في العالم، مشيراً إلى أن الإنجاز جاء نتيجة لتخطيط سليم وفكر احترافي نموذجي برؤية إماراتية، وقال: «عهدنا في سموه أنه لا يضع يده في شيء إلا نجح من خلال فكره الصائب، ورؤيته العميقة لمجريات الأمور، وسموه يدير هذا النادي بفكر احترافي عالٍ مع خلدون المبارك والإدارة والجهاز الفني الذي يقوده المدرب العالمي جوارديولا، والذي نجح في تقوية الفريق باستقطاب عناصر من أفضل اللاعبين في العالم، ويظهر بالصورة التي يراه العالم عليها الآن نموذجاً مثالياً لمؤسسة رياضية يحتذى بها في الاحتراف والاستثمار الرياضي ».

وأضاف: إن متابعة سموه عن كثب لكل شؤون النادي، وتنفيذ توجيهاته من خلال خلدون المبارك رئيس مجلس الإدارة وراء الإنجاز، المبارك يقدم نموذجاً إدارياً متميزاً نعتز ونفخر به، فهو مع فريقه الإداري يضطلعون بدورهم على الوجه الأمثل في تنفيذ فكر وتوجيهات سمو مالك النادي، فجرى تجديد دماء الفريق بلاعبين على مستوى عالٍ، فضلاً عن تدعيم الإدارة الفنية بمدرب عالمي كبير، وكل هذه الاختيارات نُفذت بعناية فائقة، وهو ما أعطى للفريق رونقه وحضوره على قمة الدوري بأدائه الممتع.

وختم الدوسري: «لقد أصبح مانشستر سيتي قصة تاريخية تسطرها رؤية إماراتية مميزة في الفكر الاحترافي والإدارة المتميزة والاستثمار، ومن المؤكد أن مسيرته ستستمر بالمزيد من حصد الإنجازات».