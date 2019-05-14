الزري: «الملك» قادر على التتويج ببطولة الدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمّن اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، جهود هيئة الشارقة للإذاعة والإعلام ممثلة بقناة الشارقة الرياضية، على تنظيم بطولة قناة الشارقة الرياضية للعام الرابع على التوالي، ووصف الحدث بالمنصة المهمة التي تستقطب الموهوبين من الشباب والناشئين في مجال كرة قدم الصالات خلال الشهر الفضيل.وتابع القائد العام لشرطة الشارقة: «البطولة حققت حضوراً جماهيرياً لافتاً، نظراً لما نشاهده من مستويات تنظيمية وفنية عالية تحظى بها المنافسات ويتحلى بها اللاعبون.

واعتبر الزري البطولة متنفساً للشباب والناشئين، وقال: «نحن في الشرطة نحرص على التواصل مع كافة شرائح المجتمع، ونستغل كل المناسبات كي نؤكد وجودنا فيها».

ورداً على السؤال الخاص باقتراب الشارقة من بطولة دوري الخليج العربي والأجواء التي يعيشها النادي حالياً بعد النتائج الأخيرة، قال الزري: «ثقتنا في الفريق كبيرة في كونه قادر على إحراز البطولة والتتويج بالدرع السادسة في ظل الدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يستحق أن نقدم له بطولة الدوري كأقل هدية».

وأشاد اللواء الزري بجهود الإدارة وجمهور الشارقة، وقال: «نتمنى لفريق الكرة كل التوفيق في المباراتين المقبلتين، ولا شك أن عودة الشارقة والوصل إلى المنافسة يصب في مصلحة الإمارات في ظل وجود شباب الأهلي والعين والجزيرة والوحدة، ونتمنى أن يكون لقب أول مدرب مواطن يحصل على بطولة دوري الخليج العربي من نصيب زميلنا في العمل الشرطي الكابتن عبدالعزيز العنبري.