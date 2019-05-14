أول المتأهلين في بطولة منصور بن زايد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل فريق مكتب الأمين العام لكرة القدم للدور الثاني لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، المقامة بالخيمة الرياضية بفندق قصر الإمارات في أبوظبي، وجاء تأهل فريق مكتب الأمين العام بعد فوزه أمس الأول على فريق المراسم الرئاسية 3-1، بعد أن جاءت المباراة من الفريقين المرشحين لبلوغ دور الأربعة من المجموعة الأولى قوية وحافلة بالندية.

وبتأهل فريق مكتب الأمين العام تشهد المباريات المتبقية من الدور التمهيدي نوعاً جديداً من الإثارة لاحتلال المركز الثاني لتحديد الفريق الوصيف الذي يرافق فريق مكتب الأمين العام الذي حصد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية، بينما بقي فريق المراسم الرئاسية في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، وتبقت له مباراة واحدة مع فريق دائرة القضاء يوم السبت المقبل، بينما يخوض فريق مكتب الأمين العام مباراته الأخيرة في الدور التمهيدي مع فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الليلة.

وفي المباراة الثانية استطاع فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تحقيق فوزه الأول في منافسات المجموعة الأولى بفوزه على فريق دائرة القضاء 4-3، وشهدت المباراة احتفالية الجميع بفوز فريق مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.