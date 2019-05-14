صالح بن جذلان: إنجاز كبير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ صالح بن جذلان رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، بمناسبة محافظة فريق مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال: نبارك ونهنئ سموه بفوز فريق مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخ النادي، في إنجاز كبير وغال، يؤكد الرؤية الحكيمة لإدارة الفريق، والخطط الطموحة الموضوعة لمواصلة تطور وتقدم الفريق، كما أهنئ الجهازين الفني والإداري واللاعبين وجماهير النادي داخل وخارج الإمارات وفي جميع أرجاء العالم، بالانتصار الكبير والغالي، ونتمنى دوام التوفيق والنجاح للفريق. وأضاف: تحقيق هذه الألقاب خلال 10 سنوات من قيادة سموه، يؤكد رؤية سموه الثاقبة في بناء فريق عملاق ضمن مجموعة عالمية تضم عددً من الأندية.