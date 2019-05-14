أكاديمية فاطمة بنت مبارك تطلق البطولة الرمضانية للشطرنج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، عن إطلاق النسخة الأولى من بطولة أكاديمية فاطمة بنت مبارك الرمضانية المفتوحة للشطرنج الخاطف خلال شهر رمضان المبارك، وذلك يوم الثلاثاء ال 21 من مايو 2019 في نادي أبوظبي للسيدات.

وخلال مؤتمرٍ صحفي عُقد في مجلس أبوظبي الرياضي أمس، كشفت الأكاديمية عن تفاصيل البطولة بحضورالدكتور سرحان المعيني، رئيس مجلس إدارة اتحاد الشطرنج، وفاطمة العلي، ممثلة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومهدي عبدالرحيم، الأمين العام المساعد لاتحاد الشطرنج والمدير الفني للبطولة، التي تصل قيمة جوائزها المالية 25 ألف درهم، إضافة إلى جوائز خاصة لأفضل لاعبات في مختلف الفئات، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركات إلى نحو 60 لاعبة.

فضلاً عن ذلك، وقعت الأكاديمية اتفاقية تعاون مع اتحاد الإمارات للشطرنج، ليصبح الاتحاد شريكاً رسمياً للبطولة الرمضانية المفتوحة للشطرنج الخاطف. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال نشر لعبة الشطرنج على مستوى الدولة، وتعزيز مشاركة المرأة فيها، إضافة إلى توفير الإشراف الفني على البطولة، وتوفير طاقم حكام.