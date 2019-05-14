كريستيانو رونالدو يسخر من فلورينزي قائد روما

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أقدم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، على تصرف مثير للجدل، بعد استهزائه من قائد فريق روما أليساندرو فلورينزي، خلال مباراة الفريقين في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهر فيه رونالدو وهو في جدال مع فلورينزي في الدقيقة 59 من المباراة، قبل أن يتدخل لاعبو الفريقين والحكم لفض الاشتباك.

وبالرغم من تدخل بعض اللاعبين والحكم لفض الاشتباك، إلا أن رونالدو واصل معاتبة فلورينزي، وطالبه بالتزام الصمت والتوقف عن الثرثرة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سخر رونالدو من مدافع روما بعدما أشار إلى قصر قامته، الأمر الذي استفز فلورينزي، الذي حاول مهاجمة الدون لولا تدخل رفاقه وحكم المباراة.

المثير في الأمر هو فارق الطول بين اللاعبين ليس كبيرا جدا، فطول رونالدو يبلغ 187 سنتيمترا، بينما يبلغ طول فلورينزي 173 سنتيمترا.

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ونجح روما في اسقاط ضيفه يوفنتوس حسم مواجهته المصيرية مع البطل المتوج باللقب للموسم الثامن تواليا، مبقيا على حظوظه بالمشاركة في دوري أبطال أوروبا بتغلبه عليه 2-صفر.

ونجح فلورينزي في افتتاح التسجيل لروما في الدقيقة 79، قبل أن يضيف إدين دجيكو الهدف الثاني في الدقيقة 91، في حين فشل رونالدو في هز الشباك، وفقد تقريبًا آماله، في الحصول على لقب هداف الدوري الإيطالي، بعدما توقف عند 21 هدفًا، فيما يتصدر فابيو كوالياريلا مهاجم سامبدوريا، جدول ترتيب الهدافين برصيد 26 هدفًا.

