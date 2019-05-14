شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز ووادى دجلة فى الدورى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجدد اللقاء بين بيراميدز ووادى دجلة، خلال المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام، فى مهمة صعبة على الفريق الدجلاوى الذى يسعى للهروب من دائرة صارع البقاء فى دورى الأضواء والشهرة.

موعد المباراة

تقام مباراة بيراميدز ووادى دجلة فى تمام العاشرة مساءً على استاد الدفاع الجوى.

موقف الفريقين

ويدخل نادى بيراميدز اللقاء تحت القيادة الفنية لرامون دياز محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الزمالك صاحب المركز الثانى، وذلك بعد أن خاض بيراميدز 32 مباراة فاز في 18، وتعادل في 11 وتلقى الهزيمة مرتين .

على الجانب الآخر يدخل وادي دجلة اللقاء تحت قيادة اليوناني تاكيس جونيس محتلاً المركز الـ 13 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة فاز في 9 مباريات وتعادل في 8 وتلقى الخسارة في 14 لقاء آخر .

أحمد أيمن منصور يغيب عن بيراميدز

ويفتقد بيراميدز لجهود لاعبه أحمد أيمن منصور بسبب الإيقاف بعد تعرضه لعقوبة الطرد خلال المباراة السابقة لفريقه أمام المصري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليغيب عن مباراة بيراميدز و وادي دجلة، ويسعى رامون دياز لانتزاع ثلاث نقاط ثمينة خلال مباراة وادي دجلة من أجل استعادة المركز الثاني في جدول المسابقة.

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تاكيس يحذر اللاعبين

كان تاكيس جونيس قد عقد جلسة فنية مع لاعبى فريقه، استعرض خلالها بعض المباريات المسجلة لفريق بيراميدز، لكشف نقاط القوة والضعف فى صفوف فريق بيراميدز، وكيفية التعامل معها من أجل الخروج بالمباراة إلى بر الأمان، وتحقيق نتيجة ايجابية، حتى يضمن الفريق الدجلاوى البقاء فى الدورى الممتاز.

كما شدد الخواجة اليونانى على لاعبيه ضرورة التركيز طوال شوطى المباراة، مع الدقة فى التمرير والحرص على عدم قطع الكرة فى مناطق الخطورة، مثلما حدث فى المباراة الماضية أمام الزمالك والتي خسرها وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، خاصة أن فريق بيراميدز يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وقادرون على استغلال أنصاف الفرص.