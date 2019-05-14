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طولان يعدل موعد مران الاتحاد السكندرى ويمنح اللاعبين راحة غداً

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر حلمى طولان المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، تعديل موعد مران الفريق اليوم الثلاثاء، ليكون فى الساعة الثانية والنصف عصراً، بدلاً من العاشرة مساءاً، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة الدورى.

ومنح طولان راحة سلبية للاعبين غداً الاربعاء، على أن يستأنف التدريبات يوم الخميس المقبل.

وطلب وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق السكندرى من اللاعبين عدم الاعتراض على قرارات التحكيم فى المباراة المقبلة خوفا من ايقاف أى لاعب فى المباريات القادمة للفريق.

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