شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. استعدادات الأهلى لمواجهة إنبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض الأهلى بقيادة مارتن لاسارتى المدير الفنة، تدريباته الجماعية مساء الاثنين، فى إطار الاستعداد لمواجهة إنبى، فى العاشرة مساء الخميس المقبل على ستاد بترو سبورت.

وخصص لاسارتى فقرات متنوعة للاعبين للتدريب على كيفية إنهاء الهجمات، والتصويب على المرمى من مختلف الزوايا، وذلك خلال المران الجماعى الذى أقيم على ملعب التتش بمقر النادى بالجزيرة.

ووضع أيمن أشرف مدافع الفريق الأول بالأهلى، الجهاز الفنى فى ورطة حقيقية بعد تعرضه لشبه كسر فى الأنف الأمر الذى قد يتعذر معه المشاركة فى مباراة إنبي، ومن المقرر أن يرتدى أيمن أشرف ماسكًا طبيًا لتجنب تعرض أنفه لأى صدام خلال الفترة المقبلة.

ويعانى الأهلى من غياب سعد سمير فى الخط الخلفى الذى تعرض لقطع فى الرباط الصليبى الخلفي، الأمر الذى سيجبر الجهاز الفنى على الاستعانة برامى ربيعة البعيد عن المشاركة منذ فترة طويلة وزميله محمد نجيب الذى خرج من الحسابات بشكل كبير منذ فترة طويلة.

Advertisements