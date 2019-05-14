شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة من لاسارتى للاعبى الأهلى.. ومران استشفائى للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى جلسة خاصة مع اللاعبين على هامش المران الجماعى اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

وطالب لاسارتى اللاعبين الكبار وهم حسام عاشور وشريف إكرامى ومحمد الشناوى وأحمد فتحى، بضرورة تحفيز زملائهم فى الفترة المقبلة، خاصة وأن الفريق مقبل على 4 مباريات قوية ببطولة الدورى ويحتاج للفوز فيها لحصد اللقب للموسم الرابع على التوالى.

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واستأنف الأهلى تدريباته مساء اليوم عقب الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة بعد الفوز على سموحة أول أمس بهدف نظيف.

فيما خاض لاعبو الأهلى الذين شاركوا فى المباراة الماضية أمام سموحة تدريبات استشفائية على هامش المران، وأدى لاعبو الفريق الأحمر تدريباتهم الاستشفائية بالجرى حول الملعب، وخاضوا تدريبات داخل صالة الجيمانزيوم.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبى يوم الخميس المقبل على ستاد بتروسبورت فى مباراة مؤجلة من الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.