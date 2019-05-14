شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يُصعد 4 ناشئين حفاظاً على مواهبه تحسبا لإلغاء مسابقة 97 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الجهاز الفنى لإنبى بقيادة على ماهر، بتصعيد 4 لاعبين إلى الفريق الأول من قطاع الناشئين من فريق 97 بالنادى البترولى وهم محمد أشرف ومحمد ماهر ومحمد محمود "ميدو" ومحمد طارق عرابى.

وجاء تصعيد الرباعى للفريق الأول تحسباً لإلغاء مسابقة 97 فى الموسم الجديد حيث يرغب مسئولى النادى البترولى فى الحفاظ على مواهب قطاع الناشئين بالنادى ويكون نواة لعملية الإحلال والتجديد للفريق الأول عندما يتطلب الأمر بعد إكسابهم الخبرات اللازمة.

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يذكر أن إنبى يستعد خلال الوقت الحالى لمواجهة الأهلى، فى المباراة المقرر لها يوم الخميس القادم، ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز التى ستكون ضمن مؤجلات الجولة الثلاثين من منافسات البطولة.