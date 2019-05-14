شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيكي جارسيا حكمًا للقاء بيراميدز ووادي دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم التحكيم المكسيكي الذي سيدير مباراة بيراميدز ووادي دجلة اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ32 للدوري الممتاز. ويتكون طاقم التحكيم من روبيرتو جارسيا حكم ساحة ويعاونه ماريو لوبيز وجيمي كوستا، وايريك ميراندا حكمًا رابعًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المكسيكي جارسيا حكمًا للقاء بيراميدز ووادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.