جروس يمنح لاعبى الزمالك راحة من التدريبات 24 ساعة قبل مواجهة نهضة بركان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز ألفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير ألفنى، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الثلاثاء، على أن يستأنف ألفريق تدريباته يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي.
وجاء قرار جروس بمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 24 ساعة، بعد تأجيل مواجهة الإنتاج الحربى بالدورى، والتى كان مقرر لها مساء الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى وجود وقت كافً قبل موعد مباراة نهائى الكونفدرالية، وذلك حرصًا على عدم تعرض اللاعبين للإجهاد فى ظل ضغط المباريات فى ألفترة الماضية.
ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغرب، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل بالمغرب.
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