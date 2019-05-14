شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك يوم الإثنين 13/5/2019.. عماد السيد ضمن البعثة أمام بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، يوم الاثنين الموافق 13/5/2019 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها، نزلة برد تٌبعد جنش وأحداد عن التدريبات، وعماد السيد ضمن البعثة أمام بركان.. والجراحة بدون مسامير.

عماد السيد ضمن بعثة الزمالك أمام بركان.. والجراحة بدون مسامير

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك عن مفاجأة، وهى أن عماد السيد حارس الفريق سيكون ضمن البعثة البيضاء التى ستتوجه يوم الخميس المقبل إلى المغرب، استعداداً لمواجهة نهضة بركان المغربى، المقرر لها الأحد المقبل، فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية.

أجرى الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبى، بقيادة شوقى غريب، وأسامة عبد الكريم مدرب حراس المرمى، عدة اتصالات هاتفية بعمر صلاح حارس مرمى الزمالك، من أجل دعمه قبل تولى حراسة عرين الفارس الأبيض فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى.

الونش يشارك فى تدريبات الزمالك بـ"واقى الوجه" استعدادًا لنهائى الكونفدرالية

يشارك محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه، المقامة حاليًا على ملعب النادي بميت عقبة، بـ"واقٍ على وجهه" استعدادًا لمواجهة نهضى بركان المغرب، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل بالمغرب.

نزلة برد تٌبعد جنش وأحداد عن تدريبات الزمالك

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منح السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، والمغربى حميد أحداد مهاجم الفريق، راحة سلبية من التدريبات الجماعية المقامة حاليًا على ملعب النادى بميت عقبة.

الزمالك يسابق الزمن لتجهيز بوطيب قبل نهائى الكونفدرالية

يسابق الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، الزمن، من أجل تجهيز المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق، قبل مواجهة نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها الأحد المقبل على ملعب الأخير بالمغرب.

تفاصيل جلسة جروس لتحفيز لاعبى الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية

عقد السويسرى كريستيان جروس، المديرالفنى للزمالك، جلسة مع لاعبى فريقه، تحدث فيها عن أهمية المرحلة المقبلة فى مشوار الفارس الأبيض نحو التتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، خاصة بعد تبقي مباراتين فقط على التتويج باللقب.

جروس يمنح لاعبى الزمالك راحة من التدريبات 24 ساعة قبل مواجهة نهضة بركان

قرر الجهاز ألفنى للزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس المدير ألفنى، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا الثلاثاء، على أن يستأنف ألفريق تدريباته يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي.

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