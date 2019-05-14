شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يعسكر لمواجهة الأهلى قبل المباراة بـ48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى لإنبى بقيادة على ماهر، على دخول معسكر مغلق قبل مواجهة الأهلى بـ48 ساعة، لزيادة نسبة التركيز داخل الفريق البترولى حول المواجهة المقبلة أمام الفريق الأحمر بالدورى الممتاز والتى ستقام يوم الخميس المقبل، على استاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الأسبوع الـ30 بالبطولة.

ويخوض إنبى تدريباته بشكل منتظم على ملعبه فى بتروسبورت خلال الفترة الجارية تمهيدًا لدخول معسكر مغلق مساء غدًا الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة الأهلى التى يطمح فيها جهاز الفريق البترولى لمواصلة تحقيق النتائج الجيدة بعد تحقيق 3 انتصارات متتالية أمام الجونة وبتروجت والاتحاد السكندرى فى الدورى.

ويحتل إنبى حاليًا المركز التاسع فى جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد خوضه 31 مباراة نجح خلالهم فى تحقيق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 12 مباراة والخسارة فى 11 لقاء.