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24 لاعبًا فى قائمة دجلة للقاء بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لفريق الكرة بنادى وادى دجلة 24 لاعبًا لقائمة الفريق للقاء بيراميدز فى العاشرة من مساء اليوم فى الجولة الثانية والثلاثين من الدورى الممتاز .

ويسعى وادى دجلة لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده فى الهروب من منطقة الخطر عقب الخسارة الأخيرة للفريق أمام الزمالك 2-1 الخميس الماضى .

وجاءت قائمة دجلة كالتالى :

محمد عبد المنصف، خالد وليد، أسامة العزب دودى الجباس، مصطفى طلعت، محمد عبد العاطى، محمد هلال، إبراهيما نداى، يعقوبو، أحمد رمضان بيكهام، خالد رضا، حسام عرفات، محمد رضا، عمرو صالح، محمود مرعى، أحمد حسن، أيمن عادل، أحمد سعيد، إبراهيم عايش، رمزى خالد، محمد أشرف، بسام وليد، محمود بيبو، بوزاس فاسيلوس.

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