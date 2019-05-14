صور.. الإسماعيلى يتعادل 1/1 مع المصرى وديًا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريقى الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق فى المباراة الودية التى جمعتهما منذ قليل ببورسعيد، سجل أيمن ندا للمصرى وحازم مرسى للإسماعيلي. ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية المقرر لها الجمعة المقبلة على استاد الجيش بالسويس ضمن مواجهات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام . Advertisements وتعادل الإسماعيلى مع الإنتاج الحربى سلبيًا فى آخر ظهور بالدورى ليحتل المركز السابع برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة وما زالت لديه مباراتان مؤجلتان .

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