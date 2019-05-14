عماد السيد: عمر صلاح سيكون نجم مباراة الزمالك ونهضة بركان

محمد رشاد

أكد عماد السيد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم الزمالك، ثقته وجميع زملائه في الحارس الشاب عمر صلاح الذي سيحرس عرين الفريق الأبيض أمام نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وقال عماد السيد عبر قناة المحور: "نثق جميعا في قدرات عمر صلاح سواء الجهاز الفني أو اللاعبين أو حتى الجماهير، وسيكون نجم المباراة أمام نهضة بركان".

وانتقل للحديث عن المنافسة في الدوري المصري قائلا: "لا نستفيد من أخطاء التحكيم مثلما يستفيد باقي المنافسين لنا من أخطاء التحكيم".