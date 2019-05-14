ملف الاثنين.. آل الشيخ يدافع عن صورته مع الدرندلي.. ورئيس الزمالك يهدد بالانسحاب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2019.
الدرندلي يكشف كواليس صورته مع تركي آل الشيخ.. وموقفه من الاعتذار
مصدر بالإسماعيلي لمصراوي يتحدث عن أزمة بين حارس الفريق والإدارة
عماد السيد لمصراوي: هناك احتمالية لتواجدي في مباراة الزمالك بنهائي الكونفدرالية
حسام حسن: حكم الراية صاحب قرار تمديد وقت مباراتنا أمام الأهلي
رسميًا.. كاف يخطر الزمالك بتوقيت مباراته أمام نهضة بركان في إياب الكونفدرالية
آل الشيخ يدافع عن الدرندلي.. ويلمح لوجود 3 أشخاص يحاولون مصالحته
عبد الحفيظ لمصراوي: إصابة أيمن أشرف تجبره على ارتداء قناع أمام إنبي
تهديد وقسم ورسالة لـ "كاف" ضمن 3 تصريحات نارية لرئيس الزمالك
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