آل الشيخ يدافع عن الدرندلي.. ويلمح لوجود 3 أشخاص يحاولون مصالحته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي الهجي:

دافع تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، عن خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، لافتا أن الأخير يعد من أكثر المحبين للقلعة الحمراء وإلتزامًا بمبادئها.

ونشر آل الشيخ تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي للتعليق على ما تعرض له من هجوم بعد انتشار صورة جمعته بالدرندلي.

وكتب آل الشيخ في تدوينته: "الدرندلي انسان محترم ومحب للكيان الذي ينتمي إليه وملتزم بمبادئه، بيعمل اللي بيعمله في العلن".

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وأضاف: "الدور على اللي بيخاصمك في الزفة وبيجري يحاول يصالحك في لفة، وأنا بقصد ثلاثة أشخاص بكل وضوح".

واتم: "أما غيرهم بقى مش في القصة أساسًا ومبلومهمش لما يدخلوا نفسهم فيها لأنهم مغيبين عن الحقيقة".

يذكر أن الدرندلي سبق وأن أعلن عن كواليس الصورة التي جمعته مع آل الشيخ، والتي أدت إلى توجيه انتقادات عدة له عبر مواقع التواصل الإجتماعي (طالع من هنا).