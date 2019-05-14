عبد الحفيظ لمصراوي: إصابة أيمن أشرف تجبره على ارتداء قناع أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن أيمن أشرف، مدافع الفريق سيتواجد في مواجهة الفريق المقبلة أمام إنبي مرتديًا قناع كواقي للوجه.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري.
وقال عبد الحفيظ، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن أشرف تعرض لضربة قوية في الأنف خلال مشاركته في المران الجماعي للفريق، سيجعله يتواجد في المباراة المقبلة مرتديا قناع.
وأضاف، انه حفاظا على سلامة اللاعب، سيكون أيمن أشرف متواجد في مباراة الفريق المقبلة مرتديا قناع في الوجه، مؤكدا أن اللاعب غير مستبعد بسبب إصابة أو أي شيء أخر.
وأوضح، أن أيمن أشرف شارك في المران الجماعي للأهلي استعدادا لمواجهة إنبي، وليس لديه أي مشاكل تمنعه من المشاركة في المباراة المقبلة.
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