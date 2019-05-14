محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أكد رئيس نادي الزمالك، أنه لن يسمح بأن تقام مباراة فريقه أمام الأهلي إلا بعد انتهاء منافسات كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.
وأشار رئيس الزمالك في تصريحات عبر قناة المحور، إلى أن ناديه لن يخوض أي مباراة في الدوري المصري تحت قيادة تحكيمية مصرية.
وقال رئيس الزمالك: "أرسلت رسالة إلى عصام عبد الفتاح وقلت له إذا تواجد لاعبي الزمالك في مباراة ووجدوا الحكم المصري فإننا سننسحب منها".
وأكمل: "أفراد من الدولة المصرية تحدثوا معي بشأن الأمر وطلبوا مني أن أتراجع عن هذا القرار، لكن جميع مبارياتنا المقبلة ستقام بحكام أجانب".
وأضاف: "لن ألعب مباراة الأهلي يوم 3 يونيو، -الكلام ده في المشمش- وأقسم بأنني لن ألعبها في هذا الموعد، حديثي واضح لن أخوض لقاء القمة إلا بعد كأس أمم أفريقيا".
ووجه الشكر لأحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب قيامه بالاطاحه بعمرو فهمي، لافتا ان الأخير تسبب في إيصال معلومات مغلوطه للكاف عن رئيس الزمالك.
واختتم: "مواجهة الأهلي آخر لقاء في جدول مباريات الزمالك ولن ألعبها إلا بعد كأس الأمم، سأخوض كل المواجهات قبلها وانتهي بها في الموعد الذي أتحدث عنه".
كانت هذه تفاصيل خبر تهديد وقسم ورسالة لـ "كاف" ضمن 3 تصريحات نارية لرئيس الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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