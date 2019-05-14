مران الأهلي.. تدريبات استشفائية للأساسيين.. وعمرو جمال يواصل برنامجه التأهيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الاثنين، تدريباته على ملعب مختار التتش، استعدادا لمواجهة إنبي.

ويواجه الأهلي، نظيره إنبي في العاشرة مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت. وذلك، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن المران شهد خوض اللاعبين الذين شاركوا في مباراة سموحة الأخيرة في الدوري الممتاز مرانًا استشفائيًا، تضمن بعض الفقرات البدنية بالإضافة إلى المران في الجيم.

ومن جانبه، عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وخلال الجلسة، أكد لاسارتي على بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة قبل لقاء إنبي في الدوري وكذلك أبرز النقاط الفنية المتعلقة بالمباراة الماضية أمام سموحة.

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وأدى الثنائي وليد سليمان وعمرو جمال، لاعبا الفريق تدريبات بدنية وجري حول الملعب على هامش المران الجماعي للفريق.

واكتفى الثنائي بأداء جانب من التدريبات البدنية والتأهيل تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالفريق.

ويخضع جمال لبرنامج تأهيلي للاستشفاء من إصابته بشد في العضلة الأمامية، بينما يؤدي سليمان برنامجًا استشفائيًا بعد المشاركة في مباراة سموحة الأخيرة بالدوري الممتاز.

وحرص لاسارتي، على تخصيص عدة فقرات متنوعة للاعبين للتدريب على كيفية إنهاء الهجمات، والتصويب على المرمى من مختلف الزوايا. وذلك، على هامش المران الجماعي.

وقام لاسارتي بتقسيم لاعبي الفريق على مجموعات لخوض تدريبات متنوعة لإنهاء الهجمات والتصويب على المرمى.