محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرا عن أهم وأبرز مباريات بالدوريات المختلفة لليوم الثلاثاء الموافق 14 مايو 2019. الدوري المصري Advertisements بيراميدز × وادي دجلة - الموعد 22:00 مساءً - القناة الناقلة.. On Sport HD. الأدوار الإقصائية المؤهلة للبريميرليج وست بروميتش ألبيون × أستون فيلا - الموعد 21:00 مساءً - القناة الناقلة beIN SPORTS HD 2.

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كانت هذه تفاصيل خبر مباريات الثلاثاء.. مواجهة مصرية بالأدوار الإقصائية المؤهلة للبريميرليج.. ولقاء بالدوري المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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