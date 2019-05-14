حسام حسن: حكم الراية صاحب قرار تمديد وقت مباراتنا أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد حسام حسن المدير الفني لنادي سموحة، أن الحكم المساعد هو من إتخذ قرار تمديد الوقت بدلًا من الضائع في مواجهة فريقه مع الأهلي بالدوري المصري.

وأشار حسن في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه سمع حكم الراية وهو يطلب من الحكم الأول، أمين عمر، تمديد الوقت بعد نهاية السبع دقائق المحتسبة بدلًا من الضائع.

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وشهدت مباراة الأهلي وسموحة جدلًا بعدما نجح الفريق الأحمر في تسجيل هدف الانتصار في الدقيقة 90+8، في الوقت الذي احتسب فيه أمين عمر سبع دقائق كوقت بدلًا من الضائع.

وقال المدير الفني لسموحة: "حامل الراية هو من طلب من الحكم الأول ألا يطلق صافرته ويستأنف اللعب، وقال له -متصفرش كمّل كمّل-، سمعته في ظل وجود بالمنطقة الفنية".

واختتم: "الحكم كان على وشك أن ينهي المباراة بعدما أمسك أبو جبل بالكرة قبل تسجيل الهدف بدقيقة واحدة، لكن حكم الراية قال له أكمل المباراة، وقلت له ذلك بعد نهاية اللقاء".