مران الزمالك.. مشاركة الونش بواق الأنف.. وبو طيب يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته مساء اليوم الاثنين، على ملعب النادي استعدادا للقاء نهضة بركان المغربي المقرر لها الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن المران شهد مشاركة محمود حمدي الونش، مدافع الفريق، في تدريبات الفريق اليوم مرتديا واق الانف على وجهه.

وتواجد الونش في المران، بعدما قام الجهاز الطبي للفريق بتوفير هذا الواقي للاعب بسبب إصابته التي تعرض لها في الأنف في مباراة وادي دجله في الدوري.

وعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق المران.

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وطالب جروس، اللاعبين بذل أقصى جهد في الفترة الحالية لإسعاد الجماهير والتتويج باللقب.

ومنح جروس، راحة للحارس الأول للفريق وحميد أحداد مهاجم الفريق من التدريبات اليوم، بسبب معاناة ثنائي الزمالك من نزلة برد.

ويواصل الدولي المغربي خالد بوطيب، مهاجم الفريق، خوض برنامجه التأهيلي بالكرة، على هامش تدريبات الفريق تحت إشراف الجهاز الطبي بالفريق من أجل التعافي من الإصابة التي يعاني منها.

وكان بوطيب قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة الإسماعيلي في الدوري تغيب على أثرها عن المباريات الماضية.