عمرو سليم يمثل مصر في عمومية الاتحاد العالمي للتايكوندو.. اليوم

غادر عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو الي مدينة مانشيستر بانجلترا امس الاثنين ،لتمثيل مصر في الجمعيه العموميه للاتحاد العالمي للتايكوندو والمقرر انعقادها اليوم الثلاثاء، في مدينة مانشيستر علي هامش بطوله العالم التي تنطلق

غدا الاربعاء وتستمر حتى ١٩ مايو الحاري.وتشارك مصر في البطولة بثمانية لاعبين 4 رجال وهم :عبدالرحمن وائل وسيف عيسي ومعاذ نبيل ومحمد فرج و4 سيدات وهن:روان رفاعي ونور وهداية ملاك ورضوي رضا.في حين تعذر سفر الثنائي محمد أيمن وأحمد وائل لعدم حصولهما على التأشيرةويرأس البعثة كريم شبانة عضو مجلس إدارة الاتحاد و يرافق البعثه الدكتور حسن كمال رئيس اللجنه الطبيه للاتحاد ويقود المنتخب فنينا أسامة السيد ومحمد مجدي وتامر صلاح.