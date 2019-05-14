صالح موسى: حمادة طلبة لعب بدلًأ مني أمام الأهلي لأسباب لا أعلمها

كشف صالح موسى لاعب نادي منتخب السويس عن سبب عدم إحتفاله بالهدف الذي سجله في شباك الزمالك بقميص الرجاء رغم عدم مشاركته كثيرًا مع فريق الزمالك.

ولعب موسي في الزمالك لمدة موس واحد توج معه بثنائية الدوري والكأس موسم 2014/15 قبل أن ينتقل إلى مصر للمقاصة.

وقال موسي في تصريحات تلفزيونية،

" شاركت في ست مباريات فقط مع الزمالك بالإضافة لمباراة واحدة في كأس مصر".

متابعًا "الزمالك ضمني وأنا نجم من نادي الإسماعيلي وبمقابل مادي كبير، رغم عدم مشاركتي كثيرًا مع الزمالك الا اني ارتبط بعلاقة جيدة مع الجماهير حتى

الآن".

واستكمل صالح "حمادة طلبة لعب ظهير أيسر لأول مرة في تاريخه بدلًا مني في مباراة قمة لأسباب لا أعلمها، حسام حسن كان مدير فني وكان عبد الشافي اساسيًا وانا بديله". متابعًا "رحل حسام حسن وعبد الشافي وكان احمد سمير فرج مصابًا وفوجئت بحمادة طلبة أساسيًا، محمد صلاح المدير الفني وقتها كانت له وجهة نظره وانا لم اكن محبوبا من بعض أعضاء الجهاز الفني".