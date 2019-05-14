التعادل الإيجابي يحسم ودية الإسماعيلي والمصري

انتهى، لقاء الإسماعيلى و المصرى البورسعيدي بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما، في المباراة الودية التى جمعت مساء الإثنين على ملعب بورسعيد، ضمن

تحضيرات لبطولة الدورى المصري.

وتقدم النادي المصرى عن طريق اللاعب أيمن ندا في الدقيقة الـ55، بينما تعادل

للإسماعيلي اللاعب حازم مرسى مهاجم الدراويش الصاعد في الدقيق 89 من عمر المباراة.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الداخلية يوم الجمعة القادم على ملعب الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ33 ببطولة الدوري المصري.