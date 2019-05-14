طاقم حكام مكسيكي لمباراة بيراميدز ووادي دجلة

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح، تعيين طاقم حكام مكسيكي لمواجهة بيراميدز ووادي دجلة، مكسيكي لمواجهة بيراميدز ووادي دجلة،التي ستقام مساء اليوم بالدوري. ومن المقرر ان تعلن لجنة الحكام اسماء الطاقم بالكامل صباح اليوم الثلاثاء.

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