لاسارتي يعقد جلسة مع جيرالدو

عقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني لفريق الأهلي جلسة مطولة مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا على هامش مران الفريق الأحمر. كوستا على هامش مران الفريق الأحمر. وطالب لاسارتي لاعبه باستغلال الهدف الرائع الذي سجله في مرمى سموحة خلال اللقاء الماضي بالدوري. ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في الدوري يوم الخميس المقبل.

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