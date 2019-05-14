أعلن صالح موسى لاعب منتخب السويس أنه تلقى عرضين من الدوري المصري الممتاز للانتقال إلى احدهم خلال الموسم المقبل.
وقال صالح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبرشاشة صدى البلد "ضحيت بأمور كثيرة لظروف أسرية وكان لزاما علي التواجد في السويس بجانب أسرتي بعد وفاة والدي".
متابعًا "كان لدي أمل في قيادة نادي السويس إلى الدوري الممتاز مرة أخرى ولكن الأمور لم تساعدني على ذلك".
متابعًا "لن ألعب في الدرجة الثانية مرة أخرى، أملك عرضين من الدوري المصري، وعروض في أندية درجة ثانية بالسعودية وأراها أفضل لي من العروض المصرية".
كانت هذه تفاصيل خبر صالح موسى: لن أعود للممتاز ب مرة أخرى.. أملك عروض مصرية وسعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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