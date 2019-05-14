صالح موسى: لن أعود للممتاز ب مرة أخرى.. أملك عروض مصرية وسعودية

أعلن صالح موسى لاعب منتخب السويس أنه تلقى عرضين من الدوري المصري الممتاز للانتقال إلى احدهم خلال الموسم المقبل.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر

شاشة صدى البلد "ضحيت بأمور كثيرة لظروف أسرية وكان لزاما علي التواجد في السويس بجانب أسرتي بعد وفاة والدي".

متابعًا "كان لدي أمل في قيادة نادي السويس إلى الدوري الممتاز مرة أخرى ولكن الأمور لم تساعدني على ذلك".

متابعًا "لن ألعب في الدرجة الثانية مرة أخرى، أملك عرضين من الدوري المصري، وعروض في أندية درجة ثانية بالسعودية وأراها أفضل لي من العروض المصرية".