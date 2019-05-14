وكيل صالح موسى: نملك عروض للاعب والأولوية احترافه

أكد حسام عبد الله وكيل أعمال صالح موسى لاعب الزمالك السابق أن هناك عروض محلية وعروض عربية خلال انتقالات الصيف المقبلة. وقال حسام في تصريحات تلفزيونية "في مصر محدش بيقدر الجواهر الفنية مثل صالح موسى، لديه مخزون خبرات كبير وقادر على تمثيل أفضل الفرق". متابعًا "نملك عرض من السعودية وآخر من الإمارات في الدرجة الثانية بجانب عروض محلية، ندرس الأفضل فنيًا لصالح وليس الأفضل ماديًا". وأستكمل "الأولوية بالنسبة لنا هي الاحتراف واللعب خارج مصر".

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