صالح موسى: منتخب السويس يدار من الخارج

كشف صالح موسى لاعب فريق منتخب السويس الذي يلعب في دوري القسم الثاني المصري، عن أسباب عدم تأهل الفريق للدوري الممتاز.
وقال صالح في مقابلة تلفزيونية، "الظروف لم تساعدنا للصعود للدوري الممتاز، فمجلس الإدارة كان صعب في تعامله ومن حق جمهور مدينة السويس معرفةما يحدث".
وتابع " مجلس الإدارة يصدر قرارات مرتبكة وغير مدروسة ولديهم مشاكل بين بعضهم البعض".
وأردف "اللعيبة تعلم ما سيحدث في اجتماعات مجلس الإدارة قبل انعقاده، وهناك من يدير النادي من الخارج، فمجلس الإدارة
مشيرًا " عقليات لاعبي القسم الثاني صعبة للغاية، لذا تمنيت انتهاء الموسم الكروي بأسرع وقت خوفًا من هبوط الفريق".
وأتم تصريحاته "أطالب محافظ السويس بالتدخل بعد المعاناة التي يمر بها النادي منذ تولي مجلس الإدارة".
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