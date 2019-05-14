طلب الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، إجراء تحقيق عاجل وشامل بشأن عدم وجود إسعافات أولية بفرع النادي بالشيخ زايد عند وفاة أحد الأعضاء قبل ثلاث أيام.
وكلّف رئيس النادي كلًا من الإدارة التنفيذية والشئون القانونية باستجواب كل الأطراف المعنية، والاستعانة بشهادة اثنين من الأطباء الأعضاء بالنادي، اللذين تواجدا أثناء تعرض العضو لانتكاسة صحية مفاجئة، وهو يشارك
وأكّد الكابتن الخطيب على سرعة الانتهاء من هذا التحقيق ورفْع نتيجة التحقيق إلى مجلس الإدارة في الاجتماع القادم
كانت هذه تفاصيل خبر الخطيب يطالب بتحقيق عاجل في وفاة أحد أعضاء فرع الشيخ زايد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.