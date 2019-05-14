سباليتي يهاجم الصحافة الإيطالية بسبب إنتر ميلان

شن لوتشانو سباليتي المدير الفني لإنتر ميلان هجومًا لاذعًا على الصحافة الإيطالية، مساء اليوم، عقب مباراة فريقه أمام كيفو فيرونا.

وكانت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أكدت أن إنتر ميلان اتفق مع كونتي على تدريب الفريق ابتداءًا من الموسم المقبل.

وانتقد سباليتي خلال مقابلة تلفزيونية، ما ذكرته الصحيفة قائلًا، " هذه الصحيفة تتناول تلك الأخبار منذ ثلاثة أشهر، وليس هناك ما يؤكد ذلك".

وأضاف " الصحافة هنا في إيطاليا تهاجم إنتر منذ ثمان سنوات، لا أعرف لماذا".

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وأتم المدير الفني لإنتر ميلان تصريحاته، " ينبغي علينا أن ندافع عن أنفسنا فهم يؤذنني في عملي وكذلك النادي".

إنتر ميلان يعاني من سوء نتائج هذا الموسم مع سباليتي، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

الجدر بالذكر أن إنتر فاز على كيفو فرونا بهدفين دون رد في الجولة السادسة والثلاثون من الدوري الإيطالي.