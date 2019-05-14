رياضة | تركي آل الشيخ: الدرندلي ملتزم بمباديء الأهلي بخلاف 3 أشخاص يحاولون مصالحتي في لفتة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: الدرندلي ملتزم بمباديء الأهلي بخلاف 3 أشخاص يحاولون مصالحتي في لفتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز على الهجوم الذي تعرض له خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي باعتبار الدرندلي من أكثر المحبين للقلعة الحمراء.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه على فيس بوك: "الدرندلي إنسان محترم ومحب للكيان الذي ينتمي إليه وملتزم بمبادئه، بيعمل اللي بيعمله في العلن".

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وأضاف: "الدور على اللي بيخاصمك في الزفة وبيجري يحاول يصالحك في لفة، وأنا بقصد ثلاثة أشخاص بكل وضوح أما غيرهم بقى مش في القصة أساسًا ومبلومهمش لما يدخلوا نفسهم فيها لأنهم مغيبين عن الحقيقة".