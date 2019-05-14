رياضة | تعادل مثير بين نهضة بركان والوداد في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل مثير بين نهضة بركان والوداد في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريقا نهضة بركان والوداد البيضاوي 1-1 في الشوط الأول لمباراتهما المقامة ضمن مباريات الجولة 28 من بطولة الدورى المغربي، على الملعب البلدى لبركان، تحت قيادة للحكم هشام التيازى.

وتقدم الوداد بهدف فى بداية المباراة وفى الدقيقة الخامسة، عن طريق وليد الكرتى برأسية رائعة، بعد عرضية متقنة من إسماعيل الحداد ولكن سرعان ما أدرك لاعبو نهضة بركان التعادل عن طريق اللاعب محمد فرحان فى الدقيقة التاسعة بعد أن انفرد اللاعب بالمرمى بعد تمريرة متقنة من أمين الكاس.

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وتترقب جماهير الكرة المصرية اللقاء وخاصة جماهير نادى الزمالك، لمشاهدة خصم الزمالك وهو نهضة بركان، قبل مواجهتهم فى نهائى الكونفسدرالية الإفريقية، والمقرر إقامة لقاء الذهاب الأحد القادم فى المغرب ومباراة الإياب على ملعب برج العرب يوم 26 مايو الجارى.

يذكر أن الوداد البيضاوى المغربي فى المركز الأول برصيد 54 نقطة، بينما نهضة بركان فى المركز الثامن برصيد 34 نقطة.